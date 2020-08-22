Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

ANKARA/KUALA LUMPUR/CAKARTA/TOKYO (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya-Pasifik ülkelerinde artışını sürdürüyor.

Pakistan Ulusal Komuta ve Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 586 Kovid-19 vakasının görüldüğü, toplam vaka sayısının 292 bin 174'e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin öldüğü, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 231'e çıktığı ifade edildi.

Pakistan'da Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 275 bin 317'ye yükseldi.

- Bangladeş



Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 2 bin 265 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 46 kişi de yaşamını yitirdi.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 292 bin 625'e, virüse bağlı can kaybının 3 bin 907'ye çıktığı ülkede, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 175 bin 567'ye ulaştı.



Bangladeş'te ilk Kovid-19 vakası 8 Mart’ta tespit edilmiş, virüse bağlı ilk can kaybı ise 18 Mart’ta görülmüştü.

- Filipinler



Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte kaydedilen 4 bin 933 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede toplam vaka sayısı 187 bin 249'a çıktı.



Ülkede son 24 saatte salgın nedeniyle 26 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 2 bin 966'ya yükseldi.



Filipinler'de Kovid-19 tespit edildikten sonra iyileşenlerin sayısı 114 bin 921'e ulaştı.

- Singapur



Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 50 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü bildirildi.



Açıklamada, yeni vakalardan 5'i yurt dışı irtibatlı, 2'si Singapur vatandaşı kişiler, geri kalanının ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler olduğu bilgisine yer verildi.



Singapur'da bugüne kadar saptanan Kovid-19 vaka sayısı 56 bin 266'ya yükseldi.



Şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 27 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede, virüs tespit edilen 53 bin 651 kişi de iyileşti.



Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında görüldüğünü, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Tayland



Tayland Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte herhangi bir yeni Kovid-19 vakası görülmedi.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 3 bin 390 olduğu ülkede bugüne dek virüs tespit edilen 3 bin 220 kişi iyileşti, 112 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Tayland'da Kovid-19'dan şimdiye kadar 58 kişi hayatını kaybetti.

- Hong Kong

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde son 24 saatte 26 yeni Kovid-19 vakası saptandı.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 4 bin 658'e yükseldiği Hong Kong'da, son 24 saatte virüs nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüse bağlı toplam can kaybı sayısı 76'ya çıktı.

Hong Kong'da bugüne dek Kovid-19 tespit edilen 3 bin 974 kişi de iyileşti.

Hong Kong'da son dönemde vaka sayılarının artması üzerine yeniden uygulamaya geçirilen sosyal mesafe tedbirlerinin 1 hafta daha uzatılarak, 25 Ağustos'a kadar sürmesine karar verilmişti.

Kentte 30 Temmuz'da 149 yeni vaka tespit edilmiş, bu "salgının başından bu yana kaydedilen en yüksek günlük vaka artışı" olmuştu.

- Endonezya

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde son 24 saatte Kovid-19 vakaları 2 bin 90 artışla 151 bin 498’e çıktı.

Virüse kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 94 artarak 6 bin 594’e, iyileşenlerin sayısı da 2 bin 207 artarak 105 bin 198’e ulaştı.

Vaka sayıları başkent Cakarta’da 32 bin 855’e, Doğu Cava’da 30 bin 36’ya, Bali'de 4 bin 446’ya ve Açe’de 1211’e yükseldi.

- Malezya

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülke genelinde bugün Kovid-19 vakaları 8 artışla toplam 9 bin 257'ye yükseldi.

Bugün 4 vaka daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vakalar 8 bin 949, aktif vakalar ise 183 oldu.

Virüs nedeniyle şimdiye kadar 125 kişinin yaşamını yitirdiği ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm meydana gelmedi.

- Japonya

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 914 artarak 62 bin 691’e, ölü sayısı 4 artışla 1192’ye yükseldi.

Son bir günde yeni 256 vakanın saptandığı başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 19 bin 121’e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 7 bin 720’ye, Kanagawa’da 4 bin 369’a, Aiçi’de 4 bin 146’ya, Saitama’da 3 bin 528’e, Çiba’da 2 bin 724’e, Hyogo’da 2 bin 105’e, Okinawa’da 1864’e, Hokkaido’da 1698’e, Kyoto’da 1306’ya çıktı.