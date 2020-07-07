Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

CAKARTA (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, normalleşme sürecindeki Asya ve Pasifik ülkelerinde artmaya devam ediyor.

Endonezya Sağlık Bakanlığı Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Direktörü Ahmed Yurianto, olağan basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının son 24 saatte 1268 artarak 66 bin 226’ya yükseldiğini açıkladı.

Yurianto, yaşamını yitirenlerin 68 artışla 3 bin 309’a, iyileşenlerin sayısının ise 866 artışla 30 bin 785’e çıktığı bilgisini paylaştı.

Vakalar, başkent Cakarta’da 12 bin 857’ye, Doğu Cava’da 14 bin 601’e, Bali’de 1940’a ve Açe’de 88’e ulaştı.

- Bangladeş'te Kovid-19 nedeniyle görülen can kaybı 2 bin 150'yi geçti

Dhaka Tribune'ün haberine göre, Bangladeş Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son 24 saatte 3 bin 27 yeni vakaya rastlandığı ve ülkedeki toplam Kovid-19 vaka sayısının 168 bin 645'e çıktığı belirtildi.

Bangladeş'te son 24 saatte 55 kişinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ve virüse bağlı can kaybının 2 bin 151'e yükseldiği bildirilen açıklamada, ülkede şu ana kadar Kovid-19 görülen 78 bin 102 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

- Singapur'da Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aştı

Channel News Asia'nın haberine göre, Singapur Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 157 yeni Kovid-19 vakası görüldüğü, toplam vaka sayısının 45 bin 140'a yükseldiği belirtildi.

Yeni vakalardan yalnızca 20'sinin Singapur vatandaşı veya süresiz ikamete ve çalışma iznine sahip kişiler olduğu aktarılan açıklamada, bu kişilerden 12'sinin, daha önce tespit edilen vakalarla yakın temasta olduğu ve halihazırda karantinada tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, diğer vakaların büyük çoğunluğunun ise ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçilerde tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Singapur'da şimdiye kadar Kovid-19 nedeniyle 26 kişi yaşamını yitirdi.

"Worldometer" internet sitesine göre, Singapur'da şimdiye kadar virüs tespit edilen 40 bin 717 kişi iyileşirken, halen 4 bin 397 aktif vaka bulunuyor.

Sağlık Bakanlığı, vakaların çoğunun ülkede geçici çalışma izniyle bulunan yabancı işçiler arasında tespit edildiğini, bu işçilerin kaldığı misafirhanelerdeki yayılmanın vaka artışında etkili olduğunu bildirmişti.

- Filipinler'de Kovid-19 vaka sayısı 47 bin 873'e çıktı

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son günlerde yapılan testlerin sonucuna bağlı olarak açıklanan 1540 yeni Kovid-19 vakasıyla ülkede görülen toplam vaka sayısı 47 bin 873'e yükseldi.

Filipinler'de son 24 saatte salgın nedeniyle 6 kişi hayatını kaybederken, bugüne kadar yaşamını yitirenlerin sayısı 1309'a çıktı.

Ülkede hastalığa yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 12 bin 386'ya ulaşırken, tedavi gören aktif vaka sayısı 34 bin 178 olarak kaydedildi.

Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artmaya devam etmesi ve hastanelerin kapasitesinin dolması halinde başkent Manila’da sokağa çıkma yasağının tekrar uygulanabileceğini belirtmişti.



- Malezya'da 6 yeni vaka

Malezya Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkedeki Kovid-19 vakaları bugün 6 artarak 8 bin 674’e yükseldi.



5 kişi daha sağlığına kavuşurken toplam iyileşen vaka sayısı 8 bin 481, aktif vakalar ise 72 oldu.



Kovid-19 nedeniyle şimdiye kadar 121 kişinin yaşamını yitirdiği Malezya’da son 23 gündür ölen vaka olmadı.

- Tokyo’da vaka sayısı 7 bine yaklaştı

Japonya’da ise son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı vaka sayısı 200 artışla 20 bin 910’a, ölü sayısı bir artarak 992’ye yükseldi.

Son bir günde yeni 106 vakanın meydana geldiği başkent Tokyo metropolünde toplam vaka sayısı 6 bin 973’e ulaştı.

Vaka sayıları Osaka’da 1905, Kanagawa’da 1603, Saitama’da 1279, Hokkaido’da 1278, Çiba’da 1025, Fukuoka’da 879, Hyogo’da 717, Aiçi’de 530 oldu.

- Tayland'da yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Bangkok Post'un haberine göre, Kovid-19 Durum İdare Merkezi, ülkede son 24 saatte yeni vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Tayland'da şimdiye kadar 3 bin 195 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 58 kişi hayatını kaybetti, virüs taşıdığı belirlenen 3 bin 72 kişi iyileşti, 65 kişinin ise tedavisi sürüyor.

- Yeni Zelanda'da Kovid-19 vaka sayısı 1536’ya yükseldi

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede Kovid-19 vakalarının 2 artarak 1536’ya yükseldiği belirtildi. Açıklamada, ülkede Kovid-19 kaynaklı yeni can kaybı bildirilmedi.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.



Öte yandan, Yeni Zelanda Hava Yolları (Air New Zealand) uçuş rezervasyonlarını geçici erteledi.

Hava yolu şirketi, ertelemenin 3 hafta süreceğini ve uçuş destinasyonlarına yönelik daha iyi otelleri bulmaya çalıştıklarını belirtti.



Yeni Zelanda Enerji, Konut ve Kaynaklar Bakanı Megan Woods konuya ilişkin yaptığı açıklamada dünya genelinde Kovid-19 salgının gittikçe kötüleşmesi nedeniyle ülkeye dönen vatandaşların sayısında hızlı bir artış yaşandığını ve ülkeye dönüş sonrası 28 karantina merkezinde yaklaşık 6 bin kişinin kaldığını belirtti.



Ülkeye dönen vatandaşların 14 gün boyunca bir otelde karantinada kalması gerekiyor.





