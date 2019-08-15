Asya Katılım’ın ATM’leri satışa sunuluyor
Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye ait ATM ve POS cihazları, teklif usulüyle yarın satışa sunulacak.15 Ağustos 2019 Perşembe 11:26
Asya Katılım Bankası A.Ş.’ye ait olan ATM ve POS cihazları satışa çıkarıldı. Teklif usulüyle yarın gerçekleştirilecek olan satışların sorumluğunu ise Müflis Asya Katılım Bankası A.Ş. İflas İdaresi üstlendi. Konuyla ilgili yapılan duyuruda, teklif verecek olanların teklif formunu doldurup imzalamaları ve imzalı teklif formuyla birlikte vergi levhasını, imza sirkülerini ve teklif sahibinin veya yasal temsilcisinin kimlik fotokopisini mail ortamında [email protected] adresine göndermeleri istendi.
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