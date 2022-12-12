Asya Kalkınma Bankası'ndan Pakistan'a onay

Ulusal basındaki haberlere göre, ADB’nin onayladığı 554 milyon dolarlık finans paketi sulama, kanalizasyon, sel risk yönetimi ve selden etkilenen bölgelerde ulaşım altyapısının yenilenmesine ve selzedelerin rehabilitasyonuna katkı sağlayacak.

Krediyle 400 kilometre yol, ülkenin ulusal otoyolunun 85 kilometrelik kısmı ve 30 köprü yeniden inşa edilecek.

ADB Orta ve Batı Asya Direktörü Yevgeniy Zhukov, Pakistan’daki sellerin 33 milyon kişiyi etkilediğini, altyapı ve tarıma çok ciddi zarar verdiğini ifade etti. Zhukov, kredi desteğinin Pakistan’ın altyapısının ve kırsalda yaşayan halkın geçim kaynaklarının yeniden inşasında yardımcı olacağını vurguladı.

Pakistan’da haziran-ekim döneminde etkili olan seller sebebiyle yaklaşık 1740 kişi hayatını kaybetmiş, 12 binden fazla kişi yaralanmıştı.

Sellerin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu aktarılmıştı.

KAYNAK: AA