Asya borsası karıştı: Dünyaya yön veren o ülkede emlak krizi baş gösterdi!

Çin'de emlak krizi büyüyor. Çin'in emlak devi Evergrande'ın ardından en ünlü emlak şirketlerinden Sinic'in iflas etmek üzere olduğu belirtiliyor. Sinic'in hisselerinin bir günde görülmemiş biçimde %87 değer kaybetmesinin ardından borsadaki faaliyetleri durduruldu.

Sinic'in borsada bu kadar büyük bir kayıp yaşamasına Evergrande'ın iflasın eşiğinde olmasının Çin'deki emlak sektöründe oluşturduğu etkinin yol açtığı ifade ediliyor.

Değer kaybında, şirketin süresi 18 Ekim'de dolacak %9,5 faizli 246 milyon dolarlık borcunu ödeyemeyeceğine dair öngörülerin de payı büyük.

Çin'de 20 yıldır şişen emlak balonunun patlamak üzere olmasının, emlak fiyatlarının düşüşe geçmesinin emlak şirketlerini iflasa sürükleyen asıl neden olduğu, yönetimin son dönemde büyük şirketlere yönelik artırdığı vergilerin de bu krizi körüklediği belirtiliyor.

Bazı uzmanlar Çin'de daha da büyümesi beklenen emlak krizinin Çin ekonomisini krize sokacak etkide olacağını tahmin ederken bazı uzmanlar ise Çin'in yüksek büyüme oranını düşürmekle kalacağı kanaatinde.