Asya borsalarında son durum Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi. Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yendeki güçlenmenin ihracatçı şirket hisselerini baskılaması sonrasında analistlerin destek olarak nitelendirdiği 21.500 puanın altına indi. Kapanışa yakın kayıplarının bir kısmını telafi eden endeks, günü de yüzde 0,1'lik azalışla 21.566,85 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 111,3 seviyelerinde dengelendi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi en düşük 3.076,4 ve en yüksek 3.113,4 puanı görmesinin ardından kapanışa yakın yüzde 0,2'lik kayıpla 3.090,98 puan oldu. Son dönemde yükseliş trendinde bulunan ve yaklaşık 6 ayın en yüksek seviyelerinde seyreden Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 38.136,73 puanda bulunuyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 primle 29.433,0 puanda, Güney Kore'de Kospi ise yüzde 0,1 kayıpla 2.177,6 puanda seyrediyor.

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