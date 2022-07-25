Asya borsalarında kriz!
Asya Pasifik Bölgesi'nde hisse senetleri Pazartesi günkü işlemlerde düşüş kaydetti. Hong Kong'un Hang Seng Tech endeksinde yaklaşık yüzde 2'ye yakın düşüş kaydedildi.
Hong Kong'un Hang Seng Tech endeksi, Asya Pasifik'teki ana endekslerin düşmesiyle Pazartesi günü yaklaşık yüzde 2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0.72 düştü.
Financial Times, hafta sonu Çin'in ABD'de listelenen Çinli şirketleri, firmaların elindeki verilerin hassasiyetine bağlı olarak üç gruba ayırmayı planladığını bildirdi.
FT, durum hakkında bilgisi olan kişilere atıfta bulunarak, yeni sistemin bazı firmaları ABD kurallarına uygun hale getirerek Amerikan düzenleyicilerinin Çinli şirketleri listeden çıkarmasını önlemeyi amaçlıyor. Raporda, "gizli" verilere sahip Çinli firmaların listeden çıkarmak zorunda kalacağı belirtildi.
ABD'de işlem gören Çinli şirketlerin Hong Kong hisseleri Pazartesi günü düştü. Nio yüzde 6,86, XPeng yüzde 7,07 ve Alibaba yüzde 1,76 düştü.
Çin piyasaları da düşüş yaşandı. Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,28 ve Shenzhen Bileşeni yüzde 0,36 düştü.
Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0.73 ve Topix endeksi yüzde 0.66 değer kaybetti.
Güney Kore'de Kospi yüzde 0.37 artış trendini desteklerken, Kosdaq yüzde 0.24 değer kaybetti.
Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,1 düştü.
MSCI'nin Japonya dışındaki en geniş Asya-Pasifik hisseleri endeksi yüzde 0.44 düştü.
Singapur'da enflasyon verileri Pazartesi günü açıklanacak. Ekonomistler, Haziran ayı çekirdek tüketici fiyat endeksinin bir yıl öncesine göre yüzde 4,2 artmasını bekliyor. Fiyatlar Mayıs'ta yüzde 3,6 arttı.