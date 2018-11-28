Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 22.216,98 puanla iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından günü yüzde 1,02 artışla 22.177,02 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 113,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, iki günlük yatay seyrin ardından bugün yükselişe geçerken, kapanışa yakın yüzde 1,05 primle 2.601,70 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,42 artışla 2.108,22 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,68 yükselişle 35.755,10 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,26 primle 26.663,44 puanda seyrediyor.