  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asya borsaları yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 10:55:05 -
Asya borsaları yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında dün gözlenen satış ağırlıklı seyir, bugün yerini yükselişe bıraktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kongre'de kabul edilerek kendisinin onayına sunulan Kovid-19 salgınına yönelik paketi eleştirmesi, konuya ilişkin belirsizlikleri artırsa da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) mutasyonlarının aşının etkinliğini azaltmayacağı yönündeki haberler piyasaları destekledi.

Noel tatili öncesi Asya borsalarında da tepki alımlarıyla yükseliş yaşanırken, Dünya Bankası da Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 2 büyüyeceği, gelecek yıl bu oranın hızlanacağı öngörüsünde bulundu.

Söz konusu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 artarak 3.382 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 yükselerek 2.760 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 artışla 26.525 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 103,4 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 primle 46.275 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 kazançla 26.293 puanda seyrediyor.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar
Gündem

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'la ilgili skandal bir karara imza attı.
Okullar ne zaman tatil olacak?
Eğitim

Okullar ne zaman tatil olacak?

Yüz yüze eğitimen ne zaman geçilecek? Okullar ne zaman ara tatil yapacak? 15 tatili ne zaman olacak? soruları hem öğrenci hem veliler tarafı..
İşsizlik maaşı ne kadar? Ne kadar işsizlik parası alırım?
Ekonomi

İşsizlik maaşı ne kadar? Ne kadar işsizlik parası alırım?

Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı da zamlanacak. Asgari ücret karının açıklanmasına sayılı günler kala TÜİK, asgari ücret kararı..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay