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Ekonomi Asya borsaları yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-21 11:17:49 -
Asya borsaları yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına ilişkin aşı geliştirilmesine dair olumlu haber akışı ve ABD-Çin gerilimini yatıştıran açıklamalar, Asya borsalarında alış ağırlıklı seyri beraberinde getirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, iki ülkenin ocakta imzaladıkları 1. faz ticaret anlaşmasındaki durumu değerlendirmek üzere gelecek günlerde görüşme kararı aldığı bildirildi.

Gelişmeler sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 artarak 3.381 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 yükselerek 2.305 puandan kapandı.

Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin ağustosta önceki aya göre 1,4 puan artarak 46,6'ya yükselmesi sonrası Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselerek 22.920 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kaybederek 105,5 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 38.540 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,3 primle 25.098 puanda seyrediyor.

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