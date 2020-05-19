  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sizin kadir geceniz ne zaman?

Konteyner kiralama

KTÜ Öğrencileri kolaylık bekliyor

Araç fiyatları ne kadar? Sıfır araç fiyatları ikinci el araba fiyatları ne kadar?

Trump esaslı reformlar yapmaması halinde DSÖ'ye sağladığı fonları kalıcı olarak donduracağını açıkladı
için kalan
Ekonomi

Asya borsaları yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-19 10:10:29 -
Asya borsaları yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD'li biyoteknoloji firması Moderna'dan dün yapılan açıklamada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üzerinde çalışılan aşının 1. faz klinik deney aşamasını geçtiği belirtilirken, söz konusu gelişmeler yatırımcıların risk iştahını artırdı.

Öte yandan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Dünya Sağlık Asamblesi'nin (DSA) dün gerçekleştirdiği telekonferansta, Kovid-19 salgınıyla ilgili yöneltilen eleştiriler karşısında ülkesinin tutumunu uluslararası platformda ilk kez savundu.

Şi, Çin'in hastalıkla mücadele ve salgından etkilenen ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına yardımcı olmak için gelecek iki yılda 2 milyar dolar yardımda bulunacağını da ifade etti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 artarak 2.895 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,5 artarak günü 20.434 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 değer kazanarak 107,5 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 2 artışla 30.623 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,1 yükselişle 24.435 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,3 primle 1.980,6 puandan kapandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı