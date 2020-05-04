  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Asya borsaları sert düştü

Asya borsalarında yeni hafta sert düşüşle başlarken, Japonya ve Çin piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 11:16:00 -
Asya borsaları sert düştü

Asya borsalarında, haftanın ilk işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Çin'in Wuhan kentinden yayılmasına ilişkin misilleme yollarını değerlendirdiklerini, Çin'e yönelik tarifelerin yükseltilmesinin kesinlikle bir seçenek olduğunu söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da virüsün Çin'in Wuhan kentinde bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu ileri sürdü.

Bu gelişmelerle Asya borsalarında yeni hafta sert düşüşle başlarken, Japonya ve Çin piyasalarında tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 5 azalışla 32.048 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,9 kayıpla 23.685 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,7 düşüşle 1.895 puanda seyrediyor.



 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı