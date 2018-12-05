THY- Euroleague
0553 313 94 23

Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

Asya borsalarında, ticaret savaşı endişelerinin yeniden yükselmesi ile satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:16
Asya borsaları piyasaya nasıl başladı?

Hafta sonu G20 Zirvesi'nde "ABD ile Çin'in karşılıklı gümrük tarifesi artırımlarına 90 gün ara verecekleri ve bu sürede anlaşmaya çalışacakları" haberi ile piyasalarda etkili olan alış ağırlıklı seyir, ABD Başkanı Donald Trump'ın dünkü açıklamaları sonrası yerini düşüşe bıraktı.

Trump'ın dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "anlaşma sağlanmaması durumunda benim bir tarife adamı olduğumu hatırlayın" ifadelerini kullanması, ticaret savaşı endişelerini yeniden yükseltti.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi iki günlük yükselişini sona erdirdi ve bugün yüzde 0,6 değer kaybederek 2.649,81 puana geriledi.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, dün yüzde 2,4'lük sert düşüşünün ardından bugün de gerilemeye devam etti ve günü yüzde 0,5 azalışla 21.919,33 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kazancıyla 113 seviyelerinde dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 azalışla 35.956,44 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 düşüşle 26.812,11 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 kayıpla 2.101,31 puanda seyrediyor.

 

 

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:16
  1. Asyaborsaları

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye sivil havacılıkta tarih yazdı
    1. Türkiye sivil havacılıkta tarih yazdı
    2. Fitch, Çin’in kredi notunu teyit etti
    3. Yunanistan'ın göçmenleri zorla geri..
    4. Konya'da uyuşturucu operasyonu
    5. "Kaybolan 2 asker bulundu"..
    6. CHP: Saadet Partisi'yle dirsek teması..
    7. "Wushuda dünyanın en iyisi olmak..
    8. HDP’liler meclis lokantasında yiyip..
    9. Suriyeli sığınmacılara yönelik uyarıda..
    10. Başörtülü anne oyun alanına alınmadı
    11. 15 Temmuz darbe girişimini panolara..
    12. "e-Devlet" kütüphaneye üye sayısını..
    13. Flaş iddia! 'Bahçeli Meclis Başkanı..
    14. "Dünyanın en büyük ekonomik..
    15. "Darbe gecesi kaybolan iki asker..
    16. Almanya ile ekonomik ilişkileri..
    17. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 250..
    18. Trump o ülkelere 'yağmacı' dedi!..
    19. TCMB'den repo ihalesi
    20. Uzmanlardan hızlı kilo verdiren..
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Venezuela'dan Türkiye'ye jest! O anlar Erdoğan'ı gururlandırdı
    Adana valiliği rezalete suspus
    Adana valiliği rezalete suspus
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Cumhurbaşkanından soğuk duş: 'Hastayım' dedi, ülkesine gelen Prens Selman ile görüşmedi
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Uzmanlardan korkutan uyarı! 'Büyük bir felaketle karşı karşıyayız'
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum
    Trump'tan elektrikli otomobil kararı... 2021'de kaldırıyorum

    Günün Karikatürü

    5 Aralık 2018
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    AK Parti'den önemli yasa teklifi! Binlerce memuru ilgilendiriyor
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?