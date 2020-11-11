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Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-11-11 11:04:26 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Çin'de, teknoloji sektöründeki bazı tekelci uygulamaları ortadan kaldıracak düzenlemelerin hayata geçirileceği haberleri ile bugün Alibaba Group hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 9 ve Tencent Holdings hisselerinin fiyatı yüzde 5 değer kaybetti.

Bu gelişme sonrası Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 değer kaybederek 3.342 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,8 artışla 25.350 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 105,4 seviyelerine yükseldi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,5 düşüşle 43.053 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 azalışla 26.254 puanda seyrederken, kapanışta Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,4 artarak 2.486 puan oldu.


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