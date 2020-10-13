  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Asya borsaları karışık seyretti
Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:32:03 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileri karşısında hayata geçirilmesi planlanan teşvik paketi beklentileri pay piyasalarını desteklese de hastalığın tedavisi kapsamındaki aşı çalışmalarına ilişkin olumsuz haber akışı ve artan jeopolitik riskler satış baskısı yaratıyor.

Bugün Asya tarafında veri akışı yoğunlaşırken, Çin'de ihracat eylülde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,9 artarak yükselişini 4'üncü aya taşıdı. Bu dönemde ithalat ise yüzde 13,2 ile piyasa öngörülerinin oldukça üzerinde artış kaydetti.

Japonya'da ise büyük imalatçıların durumunu yansıtan Tankan endeksi, ekimde eksi 26 değerini aldı.

Gelişmelerin ardından karışık bir görünümün hakim olduğu Asya piyasalarında, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,04 artarak 3.360 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 yükselişle günü 23.602 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 105,4 seviyelerinden işlem gördü.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 40.522 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle 2.403 puanda bulunuyor. Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu
Ekonomi

O ilimizde altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu

Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Hacı Bayram ile Cokrez mevkisi arasında 150 hektar alanda altın, gümüş ve uranyum rezervi bulundu.
Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı
Gündem

Bölgede bir ülke daha etkin! Yiğit Bulut ‘yeni denklem yazılıyor’ diyerek canlı yayında açıkladı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Yiğit Bulut canlı yayında Azerbaycan-Ermenistan gerilimine ilişkin açıklama ..
Avrupa ülkesi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı
Dünya

Avrupa ülkesi İstanbul Sözleşmesi'ne karşı diplomatik bir atak başlattı

Aile kurumunu yok etmekle suçlanan İstanbul Sözleşmesi Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'da sert bir şekilde eleştiriliyor. Polonya bunun iç..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay