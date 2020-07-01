Asya borsaları karışık seyretti
İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.
Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,2'ye çıkarak beklentileri aşarken, Japonya'da Tankan büyük imalatçılar endeksi 2. çeyrekte eksi 34'e gerileyerek tahminlerin altında kaldı.
Verilerin ardından Asya borsaları karışık seyretti.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 azalarak 22.122 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,3 değer kaybederek 107,6 seviyelerine geriledi.
Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,4 artarak 3.026 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 gerileyerek 2.107 puandan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,4 yükselerek 35.409 puandan kapandı.
Hong Kong piyasalarında ise tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.