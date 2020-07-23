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Ekonomi

Asya borsaları karışık seyretti

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:26:24 -
Asya borsaları karışık seyretti

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilimin risk algısını artırdığını ancak ABD hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tedarikine yönelik Amerikan ilaç şirketi Pfizer ve Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile anlaşma yapmasının piyasalarda olumlu karşılandığını kaydetti.

Bu gelişmelerle, Çin'de Şanghay bileşik endeksi günü yüzde 0,3 azalışla 3.322 puandan tamamladı.

Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,56 değer kaybıyla 2.216 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi kapanışa yakın yüzde 0,7 artışla 38.081,73 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 25.223 puanda seyrediyor.

Japonya'da ise resmi tatil nedeniyle pay piyasalarında işlem gerçekleşmezken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 107,09 seviyelerinde dengelendi.


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