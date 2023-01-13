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Dünya Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
Dünya

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 10:35:00 -
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Küresel piyasalarda ABD'de enflasyonun düşüş trendine girmiş olabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin tutumunu yumuşatabileceği beklentileriyle pozitif bir seyir izleniyor.

Asya genelinde ise Çin'de Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı gündemin odağındaki yerini korurken, Japonya'da tahvil piyasasındaki hareketlilik risk iştahını sınırladı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ), ülkenin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 0,5'i aşmasıyla bu ay ikinci kez planlanmamış tahvil alımına giderken, bankanın tahvil faizlerinin oynaklık aralığını gelecek toplantıda tekrar artırabileceğine yönelik söylentilerin faizlerdeki yükselişte etkili olduğu belirtiliyor.

Veri akışının da yoğun olduğu bölgede bugün açıklanan verilere göre, Çin'de dolar bazlı ihracat aralıkta yıllık yüzde 9,9 geriledi. Bu dönemde Çin'in dış ticaret fazlası 78 milyar dolarla beklentileri aştı.

Öte yandan Güney Kore Merkez Bankası politika faizini beklentiler dahilinde 25 baz puan artırarak yüzde 3,50'ye çıkarttı.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1 artarak 3.195 puan ile bir ayın en yüksek seviyesinden kapanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,9 değer kazanarak 2.386 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 azalarak 26.120 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,3 altında 128,7'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 60.033 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 yükselişle 21.700 puanda seyrediyor.

 

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