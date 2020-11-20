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Ekonomi Asya borsaları Japonya hariç yükseldi
Ekonomi

Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-11-20 11:20:43 -
Asya borsaları Japonya hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi negatif ayrıştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı artmaya devam ederken, piyasaları destekleyen ekonomik teşvik paketlerine ilişkin belirsizlikler pay piyasalarında dalgalı bir seyir izlemesine neden oldu.

Öte yandan Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi ekimde yüzde 0,4 azalırken, Satınalma Yöneticileri Endeksi de imalat sanayisinde 48,3'e, hizmet sektöründe 46,7'ye geriledi.

Veriler sonrası Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4 değer kaybederek 25.527 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 artarak 103,9 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artarak 3.378 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselerek 2.554 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 primle 43.718 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,3 kazançla 26.426 puanda seyrediyor.

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