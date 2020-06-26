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Ekonomi

Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-06-26 09:51:06 -
Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.

ABD'de bankaların yatırımlarına yönelik yeni düzenleme yapılacağı ve sınırlamaların gevşetileceği haberinin ardından New York borsalarında yaşanan hızlı yükseliş, bugün büyük ölçüde Asya borsalarına da taşındı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 artarak günü 22.512 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 107,1 seviyelerine geriledi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 artışla 35.116 puanda seyrederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,1 yükselişle 2.135 puandan kapandı.

Öte yandan Çin'de dün başlayan tatil bugün de devam ediyor. Dün işlem yapılmayan Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin bugün fiyatlanmasıyla negatif ayrışarak yüzde 0,8 düşüşle 24.573 puanda bulunuyor.


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