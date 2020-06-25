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Ekonomi

Asya borsaları Çin hariç geriledi

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:20:14 -
Asya borsaları Çin hariç geriledi

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında ABD'de vaka sayısında bir iyileşme kaydedilememesi ikinci dalgaya yönelik endişeleri artırdı. Bu durum pay piyasalarında sert düşüşleri beraberinde getirirken, küresel çaptaki negatif seyir bugün Asya borsalarına da taşındı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 azalarak 22.260 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazanarak 107,1 seviyelerine yükseldi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,3 artarak 2.980 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 azalışla 34.589 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 24.782 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,2 kayıpla 2.112 puanda seyrediyor.

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