Asya borsaları bir ülke hariç yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün ABD Senato'sunda yaptığı para politikası raporu sunumunda, Banka'nın temmuz sonrası için politikalarının gelecek makroekonomik verilere göre toplantıdan toplantıya kararlaştırılacağını söyledi. Gelecek aylarda enflasyonun düştüğüne dair ikna edici kanıtlar arayacaklarını vurgulayan Powell, "Devam eden faiz artışlarının uygun olacağını öngörüyoruz." dedi.

Powell'ın açıklamaları sonrası yatırımcıların yön arayışı devam ederken, enflasyon ve resesyon arasında gidip gelen endişeler piyasalarda oynaklığın gündemde kalmasına neden oldu.

Bu gelişmelere karşın Çin'in teknoloji devi ANT Grup'un ay sonuna kadar önemli bir finansal lisans için başvuru yapacağı yönelik haberler, 2020'den bu yana devam eden regülasyon adımlarında sona gelindiği şeklinde yorumlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını endişelerinin de devam ettiği ülkede, ekonomi yönetiminin destekleyici adımlar atabileceği beklentileri de gündemdeki yerini koruyor.

Öte yandan, bugün açıklanan verilere göre Japonya'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52,7'ye gerilerken, hizmet sektörü PMI 54,2'ye çıktı.

Bu gelişmelerle kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,6 artarak 3.320 puan ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2 azalarak 2.314 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,08 artışla 26.171 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,4 altında 135,7'de dengelendi.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 yükselişle 51.946 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 değer kazancıyla 21.329 puanda seyrediyor.