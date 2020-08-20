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Ekonomi Asya borsaları, ABD-Çin geriliminin tırmanmasıyla sert düştü
Ekonomi

Asya borsaları, ABD-Çin geriliminin tırmanmasıyla sert düştü

Yeniakit Publisher
2020-08-20 10:16:24 -
Asya borsaları, ABD-Çin geriliminin tırmanmasıyla sert düştü

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, ABD ile Çin arasında tırmanan gerilimin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

ABD yönetimi, dün Hong Kong ile yapılan 3 tane ikili anlaşmanın "askıya alındığını ya da feshedildiğini" açıklarken, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hong Kong'a bundan böyle Çin ile "tek ülke tek sistem" politikasıyla yaklaşacağını duyurdu.

Söz konusu gelişmeler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin tırmanmaya devam etmesine neden olurken, pay piyasalarında da sert düşüş yaşandı.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,3 azalarak 3.363 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 3,7 gerileyerek 2.274 puandan kapandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1 düşüşle günü 22.881 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kaybederek 106 seviyelerine geriledi.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 kayıpla 24.717 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 1,1 düşüşle 38.207 puanda seyrediyor.

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