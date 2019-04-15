Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsaları, haftanın ilk işlem gününde karışık seyretti. Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,37 artışla 22.169,11 puandan, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,34 azalışla 3.117,79 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,42 kazançla 2.242,88 puandan kapandı. Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,31 değer kazancıyla 38.888,63 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,21 değer kaybıyla 29.845,55 puan seviyelerinde seyrediyor. Analistler, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in ticaret görüşmelerinde son dönemece yaklaşıldığını belirttiğine dair haberlerle piyasalarda risk iştahının arttığını belirtti.

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