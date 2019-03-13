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Asya borsaları

13 Mart 2019 Çarşamba 11:01
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

İngiltere parlamentosunda Brexit anlaşmasının yeniden reddedilmesi sonrasında anlaşmasız ayrılık ihtimali güçlenirken, bu durum piyasalarda satış baskısı yarattı.

Öte yandan Japonya'da sanayi sektöründeki gelişime ilişkin önemli bir gösterge olan çekirdek makine siparişlerinin, ocakta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 ile beklentilerin üzerinde düşüş kaydetmesi de Asya borsalarındaki negatif havayı artırdı.

Gelişmeler sonrasında Japonya'da Nikkei endeksi yüzde 1 azalarak günü 21.290,24 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 111,3 ile dünkü kapanış seviyesine göre yatay bir seyir izledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, kapanışa yakın yüzde 1,1 değer kaybederek dünkü kazanımlarının tamamını geri verdi ve 3.026,95 puan oldu.

Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 kayıpla 2.148,41 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 düşüşle 28.787,21 puanda seyrediyor. Asya borsalarından pozitif ayrışan ve son dönemdeki yükselişini sürdüren Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 artışla 37.655,13 puanda bulunuyor.


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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:01
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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