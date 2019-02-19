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Asya borsaları

19 Şubat 2019 Salı 11:23
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında, haftanın ikinci işlem gününde karışık bir seyir izlendi.

Çin ile ABD arasındaki ticaret müzakereleri süreci devam ederken, Çin Başbakan Yardımcısı Liu Hı'nın ticari müzakerelerin 7. toplantısı için ABD'ye gideceği duyuruldu. Liu'nun katılacağı 7. müzakere toplantısının 1 Mart'ta sona erecek ticari ateşkesten önceki son toplantı olması bekleniyor.

Gelişmeler sonrasında Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1,3 artarak 2.755,65 puan oldu.

Veri gündeminin zayıf olduğu Japonya'da, bölge ekonomilerindeki gelişmeler ile yenin dolar karşısındaki seyir Nikkei endeksinin yönünü belirliyor. Dolar/yen paritesi yüzde 0,1 değer kazancıyla 110,7 seviyelerinde dengelenirken, Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artarak 21.302,65 puandan günü tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 yükselişle 35.717,4 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 düşüşle 2.205,63 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kayıpla 28.255,16 puanda seyrediyor.


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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 11:23
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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