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Asya borsaları

23 Kasım 2018 Cuma 10:09
Asya borsaları

İSTANBUL (AA) - Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi, ticaret savaşına ilişkin endişelerle haftanın son işlem gününde sert gerileyerek 2.577,35 puanla 31 Ekim'den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Endeks, kapanışa yakın yüzde 2,3 değer kaybıyla 2.583,62 puan oldu.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 azalışla 25.901,19 puanda, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 düşüşle 2.057,48 puanda seyrediyor.

Japonya ve Hindistan piyasalarında ise resmi tatil dolayısıyla işlem yapılmıyor.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:09
  1. Asyaborsaları
  2. yurt dışı piyasalar

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