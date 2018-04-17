Asus oyun telefonu işine giriyor!

Şu an piyasada satılan iki adet oyun odaklı akıllı telefon bulunuyor. Bunlardan bir tanesi Razer Phone, diğer ise yeni tanıtılan Xiaomi destekli Black Shark. Ancak bu alana büyük bir isim daha dahil oluyor. Bu noktada karşımızda Asus‘un oyun odaklı akıllı telefon modeli için ilk resmi açıklama geldi. Republic of Gamers ve Strix serileri ile oyun sektörünün deneyimli markalarından olan Asus da çok yakında oyuncular için bir akıllı telefon geliştirecek.

Asus’un CEO’su Jerry Shen, şirketin oyun için tasarlanan bir telefon üzerinde çalıştığını doğruladı. Shen’in açıklamaları telefonun şu anda geliştirme aşamasında olduğunu gösterirken çıkış tarihi hakkında bir bilgi vermekten kaçındı.

Strix ve ROG markaları ile oyuncuların yakından tanıdığı şirket, PC oyun endüstrisinde kendisine sağlam bir yer edinmiş gibi görünüyor.

Tayvanlı teknoloji şirketi ASUS, hâlihazırda Zenfone markası altında akıllı telefon pazarında önemli bir pay yakalamayı başarmıştı. Yakın zaman önce duyurduğu Zenfone 5 ve ZenFone 5Z modelleriyle adından söz ettiren şirket, Strix ve Republic of Gamers markası altındaysa oyuncu klavyesi, kulaklığı ve mouse’u gibi ekipmanları piyasaya sürüyordu. Bu sebeple ASUS’un oyunculara yönelik akıllı telefon üretimine kalkışması sürpriz olarak yorumlanmadı.