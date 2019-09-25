Muharrem Ayı denince akla aşure gelmekte. Muharrem ayının 10. Günü aşure olarak idrak edilmekte. Aşure günü Müslümanlar açısından oldukça büyük bir öneme sahip bir gündür. Peygamberimiz (s.a.v) aşure günü oruç tutmayı tavsiye etmiştir. Aşure günü Türkiye’nin her yerinde aşure hazırlanır ve eş, dost, akraba ve komşulara ikram edilir. Peki aşurenin faydaları ve içerdiği vitaminler neler? İşte aşure yemenin faydaları.

Aşure, içinde bulunan vitaminler, mineraller ve protein nedeniyle özellikle çocuklar ve enerjiye ihtiyacı olanlar için önemli bir besin kaynağıdır. İçeriğinde 15 çeşit tahıl, kuru ve yaş meyve, kurubaklagil, yağlı tohum çeşitleri içeren aşure bu çeşitliliği ile de zengin vitamin ve mineral içeriğine sahiptir. Enerji ve besin öğeleri bakımından zengindir.

Aşurenin Faydaları ve İçerdiği Vitaminler

Yüksek enerji içerir, tahıl ve şeker olduğu için yüksek kalorilidir. Bu yüzden enerjiye ihtiyacı olan çocuklar, gelişme dönemindeki ve günlük enerji ihtiyacı yüksek kişiler için çok iyi ve dengeli bir enerji kaynağıdır.

Yüksek kalori içerdiği için kilo problemi, kronik hastalığı olanlar aşureyi doktor ve diyetisyenlerin önerdiği ölçüde tüketmelidir.

Aşure yapılırken şeker yerine bal veya pekmez konularak yapılırsa kalorisi azaltılmış olur.