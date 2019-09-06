Aşure yapılırken okunacak dua

Muharrem ayında evlerimizi şenlendiren, mutfaklarımızı bereketlendiren aşure duasını sizlerle paylaşıyoruz. Dualarla yapılan, paylaştıkça mutlu eden bu tarifi kaçırmayın! Aşure duası nasıl yapılır? Aşure nasıl yapılır?

Öncelikle aşure günü için, kuşluk vaktinde, 2 rekât namaz kılınmalıdır. Ardından 'Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelari'' duası aşure yapılırken 10 defa okunmalıdır. Bunun yanı sıra aşure günü sadaka vermek sünnettir.

En güzel aşure nasıl yapılır?

Okunacak aşure duası;

Elhamdulillahi rabbil alemin. Vessaletü vesselamü ala seyyidine Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain. Allahümme entel bediyül gadim. El hayyul kerim. El hannanül mennan ve hezihi senetün tecidün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim. Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram. Bi ramhmetike ya erhamer rahimin. Ve sallahü ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytine ecmain.

Sütlü aşure nasıl yapılır?

Okunacak aşure duasının anlamı;

Hamd alemlerin Rabbi olan Allah' a mahsustur. Salatü Selam onun biricik Râsul' ü Efendimiz (sav) ve onun aline eshabına olsun.. Kendinden evvel hiçbir varlık olmıyan…Varlığı,hayatı,kullarına keremi,ziyade merhameti,nimetler bagışlaması sonsuz ve devamlı olan sensin Allah' ım… İşte bu yeni yıldır ki,bu yıl boyunca huzurundan kovulmuş şeytandan beni korumanı,daima kötülüğü emreden nefsime galip olmam için yardımını ve beni sana yaklaştıran işlerle meşgul olmamı,senden dilerim.. Ey Celal ve İkram sahibi Allah' ım….Ey E^rhamur Rahimin olan Rabbim rametinin bereketiyle duamızı kabul et… Allah' ın selamı Hz. Muhammed Mustafa (sav) ın ve onun alinin ashabının ehli beytinin üzerine olsun..

Yarım kilo buğdaydan aşure nasıl yapılır?