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Kadın - Aile Aşure tarifi, nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Aşure tarifi, nasıl yapılır?

Bolluk, bereket ve birliği temsil eden aşure yöreden yöreye farklılıklar gösterse de bu tarifle en güzel aşureyi yapabileceksiniz.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 12:34:00 - 2021-10-30 12:35:27
Aşure tarifi, nasıl yapılır?

Bolluk, bereket ve birliği temsil eden aşure yöreden yöreye farklılıklar gösterse de bu tarifle en güzel aşureyi yapabileceksiniz. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

  • 2 su bardağı aşurelik buğday
  • 2 yemek kaşığı pirinç
  • 2 su bardağı haşlanmış nohut
  • 2 su bardağı haşlanmış fasulye
  • 150 gram kuru kayısı
  • 150 gram kuru incir
  • 150 gram kuru üzüm
  • 1 su bardağından biraz az fındık
  • 2 litre su (buğdayları pişirmek için)
  • 4 litre sıcak su (su azaldıkça eklemek için)
  • 1 tatlı kaşığı karanfil
  • 1 çay bardağı su (karanfili kaynatmak için)
  • 1,5 su bardağı sıcak süt
  • 3 su bardağı toz şeker
  • 1 fiske tuz
  • 1 fiske karabiber

Yapılşı

Nohut ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayalım. Buğdayı yıkayıp, tencereye alalım, üzerine kaynar su ekleyip 10 dk kaynatalım. Çıkan sarı suyu süzelim. Aynı işlemi bir kez daha yapalım ve suyunu süzelim. Üzerine 2 litre kadar su ekleyip, 50 dk kadar buğdayı kaynatalım. (Akşamdan ıslatırsanız) Kuru kayısı ve kuru inciri küçük küçük doğrayalım. Ardından doğradığımız bu meyveleri ve kuru üzümü geniş bir kaseye alarak üzerine sıcak su ekleyelim ve bekletelim. Arada gerektikçe sıcak su eklemeyi ihmal etmeyin. Suyu azalan buğdaylarımıza biraz daha sıcak su ekleyelim. Yaklaşık 50 dakika kadar kaynattığımız ve yumuşayan buğdaya yıkanmış pirinç, pişmiş nohut, haşlanmış fasulye, küçük doğranmış kayısı, incir ve kuru üzümünde suyunu süzerek ekleyelim ve 15 dk kadar kaynatalım. Küçük bir cezve içerisine karanfil alalım ve suyu da ekleyerek 10 dakika kadar kaynamaya bırakalım. Bu sırada suyu azalan buğdaylarımızın üzerine tekrar sıcak su ilave edelim. Süzgeçten geçirdiğimiz karanfil suyu, fındık, sıcak süt, şeker, isteğe bağlı tuz, karabiber ekleyerek karıştıralım ve yaklaşık 20 dk. daha kaynatalım. Aşure kaselerde soğumaya yüz tutunca, üzerini fındık, ceviz, fıstık, kuş üzümü, kuru üzüm ve nar taneleri ile süsleyebilirsiniz

 

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