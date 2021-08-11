Aşure tarifi | Aşure nasıl yapılır?
Hicri aylardan olan Muharrem ayının 10. Gününde ülkemizde aşure yapılmakta. Aşure yapmak isteyen kişiler internette aşure tariflerini sorgulamakta. Peki, Aşure malzemeleri nelerdir ve nasıl yapılır?
Muharrem ayı bu yıl 9 Ağustos Pazartesi günü başladı. 18 Ağustos 2021'de ise aşure günü idrak edilecek. Bu mübarek ayda aşure yapmak isteyenler kişiler tarifleri araştırıyor. İşte kolay yapımlı lezzetli aşure yapımı…
Aşure malzemeleri nelerdir?
3 bardak aşurelik buğday
-½ çay bardağı pirinç
-1 bardak nohut
-1 bardak kuru fasulye
-200 gr kuru kayısı
-200 gr kuru üzüm
-1 bardak fındık
-3 lt su (buğdayı haşlamak için)
-4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için
-4 bardak toz şeker
-Bir tutam tuz
Üzeri için:
-25 gr fındık
-25 gr kuş üzümü
-100 gr ceviz
-1 nar
-Tarçın
Aşure nasıl yapılır?
1-Nohudu ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra buğdayı yıkayıp bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra sarı suyunu süzüp aynı işlemi yeniden yapın. En son tekrar üzerine 3 lt kadar su koyup 50 dakika kadar haşlayın.
2-Yumuşamış olan buğdayın üzerine nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin.
3-Ardından doğradığınız kayısıyı, kuru üzümü, pirinci ekleyip 15 dakika kadar haşlayın.
4- Şekeri, tuzu, fındığı da ekleyerek 15 dk daha kaynatın. Bu esnada gerektikçe sıcak su ekleyin.
5- Pişince cam kaselere doldurun. Hafif soğuyunca üzerine fındık ve ceviz parçalarını üzümü, narı ve tarçını serpin.
Afiyet olsun.