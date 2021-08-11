Aşure tarifi | Aşure nasıl yapılır?

Muharrem ayı bu yıl 9 Ağustos Pazartesi günü başladı. 18 Ağustos 2021'de ise aşure günü idrak edilecek. Bu mübarek ayda aşure yapmak isteyenler kişiler tarifleri araştırıyor. İşte kolay yapımlı lezzetli aşure yapımı…

Aşure malzemeleri nelerdir?

3 bardak aşurelik buğday

-½ çay bardağı pirinç

-1 bardak nohut

-1 bardak kuru fasulye

-200 gr kuru kayısı

-200 gr kuru üzüm

-1 bardak fındık

-3 lt su (buğdayı haşlamak için)

-4 lt sıcak su (gerektikçe eklemek için

-4 bardak toz şeker

-Bir tutam tuz

Üzeri için:

-25 gr fındık

-25 gr kuş üzümü

-100 gr ceviz

-1 nar

-Tarçın

Aşure nasıl yapılır?

1-Nohudu ve fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Daha sonra buğdayı yıkayıp bir tencerenin içinde 10 dakika kadar kaynatın. Daha sonra sarı suyunu süzüp aynı işlemi yeniden yapın. En son tekrar üzerine 3 lt kadar su koyup 50 dakika kadar haşlayın.

2-Yumuşamış olan buğdayın üzerine nohudu ve kuru fasulyeyi ekleyin.

3-Ardından doğradığınız kayısıyı, kuru üzümü, pirinci ekleyip 15 dakika kadar haşlayın.

4- Şekeri, tuzu, fındığı da ekleyerek 15 dk daha kaynatın. Bu esnada gerektikçe sıcak su ekleyin.

5- Pişince cam kaselere doldurun. Hafif soğuyunca üzerine fındık ve ceviz parçalarını üzümü, narı ve tarçını serpin.

Afiyet olsun.