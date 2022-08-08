Aşure nasıl yapılır aşure tarifi ve malzemeleri: En güzel en pratik ve en kolay aşure pişirmenin püf noktaları

Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı Müslümalar açısından oldukça önemli bir aydır.Muharrem ayı hicri yılbaşı olarak idrak edilirken, Muharrem ayının 10. günü aşure günü olarak idrak edilir. Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 8 Ağustos 2022, Pazartesi gününe denk geliyor.

Aşure gününün önemi fazileti nedir?

Peygamberimiz (s.a.v) bir hadislerinde; “Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.” buyurarak, bizleri Aşure gününde ve bu ayda –ailemizin rızkını zora sokmayacak şekilde bol bol ikramda bulunmaya teşvik etmiştir. Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği de bugün yaşatılıyor.

Aşure malzemeleri neler?

500g aşurelik buğday (3 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

1 su bardağı nohut

1 su bardağı kuru fasulye

200 g kuru kayısı

200 g kuru üzüm

1 su bardağı fındık

3 lt su

2 su bardağı süt

4 su bardağı toz şeker

Çeyrek çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber

Yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatıp, suyunu alın)

Aşurenin üstüne konacak malzemeler neler?

25 g fındık

25 g kuş üzümü

100 g ceviz

1 adet nar

Tarçın

Aşure nasıl yapılır, aşure nasıl pişirilir?

Nohut ve fasulye ayrı ayrı pişirilir.

Buğday yıkanarak ayrı tencereye alındıktan sonra 10 dakika kadar sıcak suda kaynatılır.

Buğday kaynarken çıkan sarı su süzülür.

Aynı süzme işlemi 2 kere daha tekrarlanır.

Süzme işleminden sonra buğdayın üzerine biraz daha su ilave edilerek 50 dakika kadar daha pişmeye bırakılır.

Sırasıyla diğer malzemeler eklenir ve piştiğinden emin olduktan sonra servis için kaplara dağıtılır.

Üstü için belirlenen malzemelerle kaplar süslenir ve aşure dağıtıma hazır hale gelir.