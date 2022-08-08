Aşure nasıl yapılır aşure tarifi ve malzemeleri: En güzel en pratik ve en kolay aşure pişirmenin püf noktaları
Aşure günü Müslümanlar açısından oldukça önemi sahip bir gündür. Aşure günü oruç tutmanın önemine ilişkin bizzat Peygamber Efendimizi’in tavsiyeleri vardır. Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure Günü’nde aşureler kaynatılıp pişirilir. Çeşit çeşit ve türlü türlü ürünlerden pişirilerek yapılan aşure yiyenlere lezzetli bir damak tadı sunmakta. Aşure pişirip komşulara, çoluk ve çocuklara ikramda bulunmak isteyenler internet üzerinden nefis yemekler: aşure nasıl yapılır, aşure tarifi ve malzemeleri neler? araştırmasına koyuldu bile. Peki aşure nasıl hazırlanır? Aşure pişirmenin püf noktaları neler? Aşure tarifi ve malzemeleri neler? İşte en güzel ve en kolay aşure pişirmenin püf noktaları:
Allah'ın ayı Muharrem olarak bilinen Muharrem ayı Müslümalar açısından oldukça önemli bir aydır.Muharrem ayı hicri yılbaşı olarak idrak edilirken, Muharrem ayının 10. günü aşure günü olarak idrak edilir. Muharrem ayının 10'uncu günü yani Aşure günü ise 8 Ağustos 2022, Pazartesi gününe denk geliyor.
Aşure gününün önemi fazileti nedir?
Peygamberimiz (s.a.v) bir hadislerinde; “Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.” buyurarak, bizleri Aşure gününde ve bu ayda –ailemizin rızkını zora sokmayacak şekilde bol bol ikramda bulunmaya teşvik etmiştir. Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği de bugün yaşatılıyor.
Aşure malzemeleri neler?
500g aşurelik buğday (3 su bardağı)
Yarım çay bardağı pirinç
1 su bardağı nohut
1 su bardağı kuru fasulye
200 g kuru kayısı
200 g kuru üzüm
1 su bardağı fındık
3 lt su
2 su bardağı süt
4 su bardağı toz şeker
Çeyrek çay kaşığı tuz
Çeyrek çay kaşığı karabiber
Yarım çay bardağı karanfil suyu (1 tatlı kaşığı karanfili kaynatıp, suyunu alın)
Aşurenin üstüne konacak malzemeler neler?
25 g fındık
25 g kuş üzümü
100 g ceviz
1 adet nar
Tarçın
Aşure nasıl yapılır, aşure nasıl pişirilir?
Nohut ve fasulye ayrı ayrı pişirilir.
Buğday yıkanarak ayrı tencereye alındıktan sonra 10 dakika kadar sıcak suda kaynatılır.
Buğday kaynarken çıkan sarı su süzülür.
Aynı süzme işlemi 2 kere daha tekrarlanır.
Süzme işleminden sonra buğdayın üzerine biraz daha su ilave edilerek 50 dakika kadar daha pişmeye bırakılır.
Sırasıyla diğer malzemeler eklenir ve piştiğinden emin olduktan sonra servis için kaplara dağıtılır.
Üstü için belirlenen malzemelerle kaplar süslenir ve aşure dağıtıma hazır hale gelir.