Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi

Muharrem ayı 29 Eylül 2019'da sona erdi. Ancak birçok vatandaş son günlerde sık sık aşure tarifi aratır oldu. Muharrem ayında hazırlanan ve komşulara dağıtılan aşure elbette yılın başka aylarında da tatlı severler tarafından tüketilebilir. İzlediğiniz televizyon programları nedeniyle sizin de canınız aşure çektiyse işte size şahane bir tarif. Merakla arttığınız "Aşure nasıl yapılır?" sorusunun tüm detayları.

Aşure nasıl yapılır?

Malzemeler:

1 kilo buğday

2 su bardağı kuru fasulye

2 su bardağı nohut

2 su bardağı kuru kayısı

2 su bardağı kuru incir

2,5 su bardağı kuru üzüm

5 yemek kaşığı pirinç

1 çay bardağı kuş üzümü

6 su bardağı şeker

1 adet portakalın rendesi

2 su bardağı süt

5 litre su

Süslemek için;

Nar

Tarçın

Ceviz

Badem

Bir gece önce buğday, nohut ve fasulye ayrı ayrı suya konulur.

Ertesi sabah ya da en az 8 saat sonra buğday, fasulye ve nohut yıkanıp ayrı ayrı haşlanmaya bırakılır. Tarifte yer alan 5 litre su ilk aşamada buğday haşlanırken tencereye ilave edilir.

5 yemek kaşığı pirinç de ayrı bir tencerede haşlanır.

Buğday yumuşadığında tencereye süzülen nohut, fasulye ve pirinç ilave edilir.

Aşure biraz kaynadıktan sonra tencereye kayısı, incir ve portakal kabuğu ilave edilir.

Ardından tencereye şeker ve süt eklenir.

Aşure suyunu çektikçe göz kararı ekleme yapabilirsiniz.

Aşure pişirilip kenara alındığında bir süre suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ilave edebilirsiniz.

Tatlınızı sıcakken tabaklara alın.

Aşure ılınınca üzerini süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.