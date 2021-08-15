Aşure hangi gün? Aşure tarifi
Aşure günü ne zaman? Muharrem ayının 10.günü aşure günü olarak idrak ediliyor. Milyonlarca kişi aşure gününün ne zamana denk geldiğini araştırıyor. Peki, aşure için hangi malzemeler gerekli?
Muharrem ayı 9 Ağustos'ta başladı. 18 Ağustos Çarşamba günü ise aşure günü idrak edilecek.
Aşure tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo aşurelik buğday
- 2 su bardağı kuru fasulye
- 2 su bardağı nohut
- 2 su bardağı kuru kayısı
- 2 su bardağı kuru incir
- 2,5 su bardağı kuru üzüm
- 5 yemek kaşığı pirinç
- 1 çay bardağı kuş üzümü
- 6 su bardağı şeker
- 1 adet portakalın rendesi
- 2 su bardağı süt
- 5 litre su
Üzeri için:
- Nar
- Tarçın
- Ceviz
- Badem
Aşure nasıl yapılır?
Aşure yapmadan bir gece önce buğdayı, nohutları ve fasulyeyi ayrı ayrı suya koyun.
Ertesi gün sabah yani en az 8 saat sonra buğdayı, fasulyeyi ve nohudu yıkayıp ayrı ayrı tencere yerde haşlayın.
Tarifte yer alan 5 litre su ilk aşamada buğday haşlanırken tencereye ilave edin.
5 yemek kaşığı pirinç de ayrı bir tencerede haşlayın.
Buğday yumuşadığında tencereye süzülen nohut, fasulye ve pirinç ilave edin.
Aşure biraz kaynadıktan sonra tencereye küp küp doğradığınız kayısı, incir ve rendelediğiniz portakal kabuğunu ilave edin.
Ardından tencereye şeker ve süt ekleyin.
Aşure suyunu çektikçe göz kararı su ekleyebilirisiniz.
Aşure pişirilip kenara alındığında bir süre suda beklettiğiniz kuş üzümlerini ilave edin.
Aşure sıcakken kaselere boşaltın.
Tatlınız ılınınca üzerini süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.