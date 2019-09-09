Aşure günü yapılması gereken ibadetler | Okunması gereken dua

Aşure gününün bereketini yaşadığımız bu günü, dua ve ibadetle geçirmek önemlidir. Gülümsemenin bile sadaka olduğu, ince detaylarla bezeli dinimizin vecibelerini yerine getirmek isteyenler için bu haberi derledik. Aşure günü yapılması gereken ibadetler nelerdir? Okunması gereken dualar hangileridir? İşte detaylar...

Aşure gününde yapılan her ibadet değerlidir. Bu nedenle salâvat ve bolca dua edilmelidir. Bunların yanı sıra, aşura gününe özel dua ve ibadetleri de yerine getirmek oldukça sevaptır.

Aşure yapılırken okunacak dua

Aşure günü okunması gereken dua

"حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ "

Hasbiyellahû ve niğmel vekilû, niğmel mevlâ ve niğmennasir

Anlamı

Allah bana yeter. Ne güzel vekildir! Ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcıdır! (Muhammed ibni Hatîruddîn, el-Cevâhiru’l-hams, Millet Genel Kütüphanesi, kısım: Reşid Efendi, kayıt no:506)

Aynı zamanda sadaka vermenin sünnet olduğu güzel bir gündeyiz.

Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuşlardır;

"Âşûrâ gününde on Müslümana selâm veren kimse, bütün Müslümanlara selâm vermiş gibidir."

En güzel aşure nasıl yapılır?

Aşura gününde imkanlar dahilinde yapılması gerekenler

Selavat getirmek.

Farz dışında nafile namaz kılmak,

Bir alimi ziyaret etmek,

Hastayı ziyaret etmek,

Oruç tutmak

Yetim sevindirmek veya gülümsemesini sağlamak

Akraba ziyareti gerçekleştirmek

Boy abdesti almak

Aileyi sevindirmek

İhtiyaç sahiplerini yedirmek-içirmek

Tırnak kesmek

Bin kere ihlâs okumak

Mü'minlere dua etmek

Sinirden uzak kalarak, sakin bir gün geçirmek

İkramda bulunmak

En güzel aşure malzemeleri nelerdir?