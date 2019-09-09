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Aşure günü yapılması gereken ibadetler | Okunması gereken dua

Aşure gününün bereketini yaşadığımız bu günü, dua ve ibadetle geçirmek önemlidir. Gülümsemenin bile sadaka olduğu, ince detaylarla bezeli dinimizin vecibelerini yerine getirmek isteyenler için bu haberi derledik. Aşure günü yapılması gereken ibadetler nelerdir? Okunması gereken dualar hangileridir? İşte detaylar...

09 Eylül 2019 Pazartesi 13:51
Aşure günü yapılması gereken ibadetler | Okunması gereken dua

Aşure gününün bereketini yaşadığımız bu günü, dua ve ibadetle geçirmek önemlidir. Gülümsemenin bile sadaka olduğu, ince detaylarla bezeli dinimizin vecibelerini yerine getirmek isteyenler için bu haberi derledik. Aşure günü yapılması gereken ibadetler nelerdir? Okunması gereken dualar hangileridir? İşte detaylar...

Aşure gününde yapılan her ibadet değerlidir. Bu nedenle salâvat ve bolca dua edilmelidir. Bunların yanı sıra, aşura gününe özel dua ve ibadetleri de yerine getirmek oldukça sevaptır.

Aşure yapılırken okunacak dua

Aşure günü okunması gereken dua

"حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ "

Hasbiyellahû ve niğmel vekilû, niğmel mevlâ ve niğmennasir

Anlamı

Allah bana yeter. Ne güzel vekildir! Ne güzel mevlâ ve ne güzel yardımcıdır!     (Muhammed ibni Hatîruddîn, el-Cevâhiru’l-hams, Millet Genel Kütüphanesi, kısım: Reşid Efendi, kayıt no:506)

Aynı zamanda sadaka vermenin sünnet olduğu güzel bir gündeyiz. 

Efendimiz (Sallâllâhu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuşlardır;

"Âşûrâ gününde on Müslümana selâm veren kimse, bütün Müslümanlara selâm vermiş gibidir."

En güzel aşure nasıl yapılır?

Aşura gününde imkanlar dahilinde yapılması gerekenler

  • Selavat getirmek.
  • Farz dışında nafile namaz kılmak,
  • Bir alimi ziyaret etmek,
  • Hastayı ziyaret etmek,
  • Oruç tutmak
  • Yetim sevindirmek veya gülümsemesini sağlamak
  • Akraba ziyareti gerçekleştirmek
  • Boy abdesti almak
  • Aileyi sevindirmek 
  • İhtiyaç sahiplerini yedirmek-içirmek
  • Tırnak kesmek
  • Bin kere ihlâs okumak
  • Mü'minlere dua etmek
  • Sinirden uzak kalarak, sakin bir gün geçirmek
  • İkramda bulunmak

En güzel aşure malzemeleri nelerdir?

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 13:51
  1. aşure günü neler oldu
  2. aşure günü neler yapılır
  3. Aşure günü okunması gereken dua
  4. Aşure günü yapılması gerekenler nelerdir?
  5. Aşure günü okunması gereken dualar nelerdir
  6. aşure günü yapılması gereken ibadetler
  7. Aşure günü önemi
  8. aşure günü yapılacak ibadetler
  9. aşure günü ne yapılmalı
  10. aşure günü ne yapılması gerekiyo
  11. aşure günü edilmesi gereken dualar nelerdir
  12. Aşure Günü
  13. aşure günü ikramda bulunmak
  14. Aşura gününde imkanlar dahilinde yapılması gerekenler
  15. Aşura gününde imkanlar dahilinde yapılması gerekenler nelerdir

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