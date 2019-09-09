Bereketi ve güzellikleriyle gelen "Aşurâ" gününün, Allah katında çok ayrı bir yeri vardır. Kur'anda Fecr sûresinde bir ayetle belirtilen bu olayları sizler için derledik. Aşura günü meydana gelen olaylar nelerdir? İşte detaylar...

Aşura gününün Allah'û Teala'nın katında ayrı bir yere sahiptir. Bu ayda, Allah 10 Peygamberine çeşitli ikramlarda bulunmuştur. Bu nedenle bu ay bereketli ve faziletli bir ay olarak adlandırılır.

Bu günün önemi, Fecr sûresinde de açık bir şekilde beyan edilmiştir ve "On geceye yemin olsun" cümleleriyle belirtilmiştir.

Bu güne "Aşurâ" denmesinin sebebi; Muharrem aynın 10.gününe ve Allah'ın 10 peygamberine, 10 ikramda bulunmasından kaynaklanır.

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Aşura günü meydana gelen olaylar nelerdir?

1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak firavu ile ordusunu sulara gömmüştür.

2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.

3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.

4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.

5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.

6. Hz. İsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiş ve o gün semâya yükseltilmiştir.

7. Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kabul edilmiştir.

8. Hz. İbrahim'in (a.s.) oğlu Hz. İsmail o gün doğmuştur.

9. Hz. Yakub'un (a.s.), oğlu Hz.Yusuf'un hasretinden dolayı kapanan gözleri o gün görmeye başlamıştır.

10. Hz. Eyyûb (a.s.) hastalığından o gün şifaya kavuşmuştur.

Ayrıca Hz. Âişe'nin belirttiğine göre, Kabe'nin örtüsü daha önceleri Âşura gününde değiştirilirdi.

Aşure yapılırken okunacak dua