ASÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur. Profesör ve doçent kadroları için adaylar hazırladıkları belgeleriyle birlikte Rektörlüğe başvurmaları gerekiyor. Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvurular ise ilgili birime 16.08.2021 tarihine kadar yapılabilecek.

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