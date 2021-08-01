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Ekonomi ASÜ öğretim üyesi alacak
Ekonomi

ASÜ öğretim üyesi alacak

Aksaray Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, ilanla duyurduğu bölümlerine öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 14:52:00 -
ASÜ öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre başvuruda  bulunacak  adayların,  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48.  maddesi  ve  Üniversitemiz  Personel  Daire  Başkanlığı  web  sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr)  Bilgi/Belge  bölümünde  yayınlanan  Aksaray  Üniversitesi  Öğretim  Üyeliğine  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönergesi  ile  bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur. Profesör ve doçent kadroları için adaylar hazırladıkları belgeleriyle birlikte Rektörlüğe başvurmaları gerekiyor. Doktor  Öğretim  Üyesi  kadroları  için başvurular ise ilgili  birime  16.08.2021 tarihine kadar yapılabilecek.

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