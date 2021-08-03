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Gündem Astsubaylık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı
Gündem

Astsubaylık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2012'deki Jandarma Astsubaylık sınav sorularının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 6'sı astsubay 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-03 10:20:00 -
Astsubaylık sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, FETÖ'nün, sınav sorularına önceden erişerek soruları örgüt mensuplarına dağıttığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, "sınav sorularını alarak astsubay olan 6 şüpheli ile soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 şüpheli" hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

 

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