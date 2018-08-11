Astsubay hayat kurtardı!

Gökçeada'da denizde boğulmak üzere olan iki çocuk, durumu fark eden bir astsubay tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kuzu Limanı plajından serinlemek için denize giren 13 ve 16 yaşlarındaki iki çocuk bir anda suda çırpınmaya başladı.

​Durumu fark eden piyade astsubay çavuş Sinan Uram, suya girerek çocukları kıyıya çıkardı.

Uram, çocukları kurtarırken yuttuğu sulardan dolayı baygınlık geçirdi.

ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, astsubay Uram ve çocuklara müdahale etti.

Uram, ambulans helikopterle Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Hastanesine kaldırıldı.

Boğulmaktan kurtulan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.