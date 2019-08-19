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Astsubay damadın vurduğu kayınvalide de öldü

Adana’da kayınpederine aldığı ayakkabı değiştirilmek istendiği için cinnet geçirip eşini ve kayınbabasını öldürüp, tutuklanan astsubayın yaraladığı kayınvalidesi de hayatını kaybetti.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:45
Astsubay damadın vurduğu kayınvalide de öldü

Adana’da kayınpederine aldığı ayakkabı değiştirilmek istendiği için cinnet geçirip eşini ve kayınbabasını öldürüp, tutuklanan astsubayın yaraladığı kayınvalidesi de hayatını kaybetti.


Olay, 9 Temmuz Salı günü Seyhan ilçesine bağlı 2000 Evler Mahallesi 76010. Sokak’ta bulunan bir apartmanın 11. katında meydana geldi. Olay gününden 4 ay önce Adana’da astsubay olarak göreve başlayan ve 3 ay önce de Büşra Güçlü (21) ile evlenen Ertuğrul Güçlü (22), işten çıktıktan sonra kayınbabası Cemal Ünlükıraner’in (58) evine gitti. Güçlü, burada eşine yorgun olduğunu eve gitmek istediğini söyledi. Ancak eşi, astsubaya, "Babama aldığın ayakkabıyı babam beğenmedi bunu değiştirmek istiyoruz. Gidip şimdi bunu değiştirelim" dedi. Astsubay ise yorgun olduğunu tekrarlayarak başka bir zaman değiştirebileceklerini şimdi eve gitmek istediğini söyledi. Buna rağmen eşi ayakkabıyı değiştirmekte ısrar edince astsubay ile eşi arasında tartışma çıktı. Tartışma çıkınca kayınbabası devreye girerek astsubaya "Bizim yanımızda kızıma bağıramazsın" diyerek ona hakaret etmeye başladı.


Astsubay, daha önce de aldığı hediyeleri kayınvalidesinin beğenmeyip değiştirdiğini ve ne yaparsa yapsın eşinin ailesine yaranamadığını söyleyerek balkona çıktı.


Güçlü bir süre sonra balkondan içeri girerek eşini ve kayınbabasını öldürüp kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner’i (52) de ağır yaraladı. Astsubay, komşuların haber vermesiyle olay yerine gelen polise teslim olmuş çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.



40 gün hayatta kalabildi


Ağır yaralı kayınvalide ise olay günü Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye getirildiği günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Sultan Ünlükıraner dün gece hayatını kaybetti. Kayınvalidenin cenazesi gece otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.


Cenaze otopsinin ardından Ünlükraner’in tek hayatta kalan çocuklarına teslim edilecek.

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Haber Tarihi: 19 Ağustos 2019 Pazartesi 11:45
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