Astronotların tuvaletleri bozuldu! Bebek bezi kullanacaklar

Pazar günü Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılan SpaceX astronotları, şirketin amiral gemisi Dragon kapsülündeki bozuk tuvalet sebebi ile Dünya'ya dönüş yolculuğunda bebek bezleri kullanacak.

Astronotlar, kapsülden zemin panellerini çıkardıktan sonra tuvalet sızıntısı baş gösterdi.

Problem ilk olarak SpaceX'in Eylül ayındaki özel uçuşu sırasında, bir tüpün yapıştırılmamış olarak gelmesi ve döşeme tahtalarının altına idrar dökülmesiyle ortaya çıktı. Mühendisler, idrarın kapsülü etkilemediğini tespit etti.

NASA'ya göre astronotlar tuvaleti kullanmak yerine emici bez kullanacak.

NASA astronotu Megan McArthur, mürettebatın eve 20 saatlik yolculukları için çocuk bezi kullanabileceğini belirtti.

McArthur uzaydan düzenlediği basın toplantısında, "Uzay uçuşu pek çok küçük zorlukla dolu. Bu, görevimizde karşılaşacağımız ve ilgileneceğimiz şeylerden sadece biri. O yüzden çok endişeli değiliz" ifadelerini kullandı.

NASA yetkilileri 6 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunan McArthur ve ekibinin geri kalanını cuma günkü bir dizi toplantının ardından eve getirmeye karar verdi.

Kötü hava koşulları ve bir ekip üyesiyle ilgili açıklanmayan bir tıbbi sorun sebebiyle ertelenen yolculuğun çarşamba günü gerçekleşmesi bekleniyor.