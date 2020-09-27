Astronotların radyasyona maruz kalma süresi hesaplandı

Çinli ve Alman bilim insanları tarafından ortak yürütülen bir çalışma sonucu, astronotların ay yüzeyinde kaldıkları zaman içerisinde ne kadar radyasyona maruz kaldıkları hesaplandı. Yapılan açıklamada, astronotların ay yüzeyinde geçirdikleri her 1 saatte 60 mikrosievert radyasyona maruz kaldıkları belirtildi.

Hesaplamalar sonucu elde edilen bulgulara ilişkin konuşan araştırmanın yazarlarından Thomas Berger, "Ölçtüğümüz radyasyona maruz kalma, bir astronot kıyafeti içindeki radyasyon için iyi bir ölçüt" ifadelerini kullandı.

Çalışmanın sonuçları Science Advances dergisinde yayınlandı.