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Gündem Astronotlar aileleriyle vedalaştı! Gurur tablosu
Gündem

Astronotlar aileleriyle vedalaştı! Gurur tablosu

Yeniakit Publisher
2024-01-18 21:11:00 - 2024-01-18 21:14:03
Astronotlar aileleriyle vedalaştı! Gurur tablosu

Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı'nın da aralarında bulunduğu Ax-3 mürettebatı, bu gece yarısı TSİ 00.49'da gerçekleştirilecek fırlatma öncesinde aileleriyle vedalaşarak kendilerini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) taşıyacak SpaceX'e ait uzay aracına hareket etti.

Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi için heyecanlı bekleyiş sürerken, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nde Ax-3 misyonunun uçuşu için geri sayım başladı.

İçinde Türkiye'nin ilk astronotu olacak Gezeravcı'nın da yer aldığı Ax-3 misyonunun üyeleri, uçuş öncesinde aileleriyle vedalaştı.

Alana helikopterle gelen Ax-3 mürettebatı, önce aileleriyle uzaktan selamlaştı, Gezeravcı da yumruklarını havaya kaldırarak iki eliyle ailesine selam verdi.

Gezeravcı'nın "Nasılsınız?" sorusuna ailesi iyi olduklarını söyleyerek karşılık verdi. Buna mukabil Gezeravcı, "Sizi yukarıdan arayacağım" sözleriyle karşılık verdi ve her şeyin yolunda olduğunu ifade etti.

Daha sonra astronotlar, ailelerini arkalarına alarak günün anısına bir hatıra fotoğrafı çektirdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ax-3 mürettebatının kısa süre sonra kendilerini ISS'ye taşıyacak SpaceX'e ait Dragon uzay aracına binmeleri ve son hazırlıklarını yapmaları bekleniyor. SpaceX Dragon uzay aracı, ISS'ye SpaceX Falcon 9 roketi ile fırlatılacak.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten sabah yapılan paylaşımda, "Ax-3'ün bugünkü fırlatması için tüm sistemler iyi durumda gözüküyor. Fırlatma için hedef ABD doğu saatiyle 16.49 (TSİ 00.49) ve havanın uygunluğu yüzde 80." ifadeleri kullanılmıştı.

Buna göre, Gezeravcı'nın da üyesi olduğu Ax-3 misyonunun, SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) bugünü yarına bağlayan gece TSİ 00.49'da fırlatılması planlanıyor.

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