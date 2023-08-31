Astor Enerji'den Ankara OSB'ye yeni fabrika

Astor Enerji KAP'a yaptığı açıklamasında; tahsis edilen alanda yeni yatırımlara yönelik olarak bir fabrika inşaatına başlayacaklarını duyurdu. Şirket'ten KAP’ a yapılan açıklamada; "Ankara ili Sincan ilçesinde bulunan Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ilave alanı sınırları içerisinde 102978 ada 7 parselde kayıtlı 180.195 m2 arsa, Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca 05.07.2022 tarihinde şirketimiz adına kayıt altına alınarak tahsisi yapılmıştır. Buna ek olarak şirketimize tahsis edilen arsanın genişletilmesi için ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi'ne yapmış olduğumuz başvurumuz 22.08.2023 tarihinde olumlu karşılanarak, yeni parselasyon planı ile birlikte aynı parselde şirketimize tahsis edilen alan 51.730 metrekare arttırılarak 231.925 metrekareye çıkarıldı. Orta vadeli yatırım stratejilerimiz kapsamında kapasite artırımı ve yeni yatırımlarımıza yönelik olarak, altyapı çalışmaları başlamış olan arazi üzerinde fabrika inşaatına başlanması hedeflenmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Irak Şubesi İçin Tescil Başvurusu Yaptı

Öte yandan Astor Enerji, Irak şubesinin ünvanını Astor Enerji A.Ş. Irak şubesi olarak tescil etmek için çalışmalara başladı. Şirketin KAP açıklamasında; "Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi “ Bağdat Şubesi; Bağdat, Irak’ta 2019 yılında tescil edilmiştir. İhracat pazarları arasında Irak'ın da önemli bir pay alması ve bu ülkeye yapılan ihracatın artış eğiliminde olması nedeniyle, şubenin faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak üzere, Irak şubesinin şirketimizin güncel unvanı ile tescilinin yenilenerek daha güçlü bir yapılanma ile faaliyetlerine devam etmesi yönünde yönetim kurulumuzun 22.08.2023 tarihli toplantısında devam etmesi yönünde karar alınmıştır. Bu kapsamda şirketimizin Irak Şubesinin unvanının “Astor Enerji A.Ş. Irak Şubesi” olarak tescil edilmesi, organizasyonel yapılanmasının yeniden tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır" ifadeleri yer aldı.