Astor Enerji Fortune 500'de yükselişini sürdürüyor

Şirketlerin belli kriterler çerçevesinde performanslarını ölçme ve rekabetteki yerlerini görme olanağına sahip olduğu “Fortune 500 Türkiye” listesi açıklandı. Dünyanın en çok danışılan, en çok alıntı yapılan ve en çok ödül alan iş dünyası dergisi Fortune, 500 Türkiye-2022 Araştırması ile Türkiye’nin en büyük şirketlerinin geçen yıl net satışlar, ihracat ve kâr anlamında rekor düzeyde büyüme ve artış yakaladıklarını ortaya koydu.

Astor Enerji net satışlarını sürdürülebilir bir performans ile 2021 yılında yüzde 118, 2022 yılında yüzde 134 oranında arttırarak 7,4 milyar TL’ye ulaştırdı. 2021 yılında 558 milyon TL olan yurt dışı satışlar yüzde 188 artış ile 1,6 milyar TL’ye ulaşarak, yurt dışı satışların payı ise yüzde 22 düzeyinde gerçekleşti. Şirket, net satış ve yurt dışı satış performansını 2023 yılı ilk çeyrek dönemde, önceki yılın çeyrek dönemine göre yüzde 75 artırarak 1,9 milyar TL, bu dönemdeki yurt dışı satış payını ise yüzde 28 olarak gerçekleştirdi.

2023 yılında 540 milyon USD hasılat hedefi olan Astor Enerji, yüzde 40 oranındaki yurt dışı satış hedefini de önümüzdeki yakın dönemde yakalamayı hedefliyor.

1 Temmuz 2023 itibari ile BIST 30 endeksinde işlem görmeye başlayan Astor Enerji, Türkiye’nin en büyük 178. Şirketi olarak yerini aldı. Öte yandan, piyasa değerini sene başında gerçekleştirdiği halka arzından bu yana yüzde 500’ün üzerinde artıran Astor Enerji, her geçen yıl performansını artırarak şirketi bir üst seviyeye taşımaya devam ediyor.

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