Aston Villa-Manchester United maç sonucu:
İngiltere Premier Lig'in 15.haftasında Aston Villa ile Manchester United karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Aston Villa-Manchester United maçı kaç kaç bitti?
İngiltere Premier Lig’de 15.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler haftanın önemli maçlarından biri olan Aston Villa-Manchester United karşılaşmasının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?
Aston Villa-Manchester United maç sonucu:
Mücadele TSİ 17.00’de başladı. Maç Manchester United’ın 3-1 üstünlüğüyle devam ediyor.