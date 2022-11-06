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Spor Aston Villa-Manchester United maç sonucu:
Spor

Aston Villa-Manchester United maç sonucu:

İngiltere Premier Lig'in 15.haftasında Aston Villa ile Manchester United karşı karşıya geldi. Futbolseverler ise maçın sonucunu araştırmaya başladı. Peki, Aston Villa-Manchester United maçı kaç kaç bitti?

Yeniakit Publisher
2022-11-06 18:19:00 -
Aston Villa-Manchester United maç sonucu:

İngiltere Premier Lig’de 15.hafta heyecanı yaşanıyor. Futbolseverler haftanın önemli maçlarından biri olan Aston Villa-Manchester United karşılaşmasının sonucunu araştırmaya başladı. Peki, maç kaç kaç bitti?

Aston Villa-Manchester United maç sonucu:

Mücadele TSİ 17.00’de başladı. Maç Manchester United’ın 3-1 üstünlüğüyle devam ediyor.

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