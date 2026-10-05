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Spor Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?
Spor

Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Yeniakit Publisher
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Aston Villa - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve nerede?

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki Aston Villa deplasmanının tarihi ve yayın bilgileri belli oldu. Lig aşamasının 2. haftasında İngiltere’de Villa Park’a çıkacak olan sarı-lacivertli takım, kritik mücadelede sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın başlama saati ve yayınlanacağı kanal da netleşti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki mücadelesini İngiltere deplasmanında sürdürecek. Sarı-lacivertli ekip, Aston Villa karşısında Avrupa'da önemli bir sınava çıkarken gözler Villa Park'ta oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Mücadele öncesinde maçın yayın bilgileri, başlama saati ve takımların sahaya çıkması beklenen kadroları araştırılıyor.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İki takımın mücadelesi 14 Ekim 2026 Çarşamba günü Birmingham'daki Villa Park'ta oynanacak. Karşılaşma Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak.

ASTON VİLLA - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe'nin Aston Villa ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının yayın adresi belli oldu. İngiltere'deki mücadele, futbolseverler tarafından TRT 1 üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşma TRT 1'de şifresiz yayınlanacak.

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ 8 MAÇLIK FİKSTÜRÜ

Sarı-lacivertli ekibin Devler Ligi lig aşamasındaki 8 haftalık maç takvimi:

10 Eylül 2026: Fenerbahçe 1 - 1 AS Roma

14 Ekim 2026 (22.00): Aston Villa - Fenerbahçe

20 Ekim 2026 (19.45): Fenerbahçe - Slavia Prag

4 Kasım 2026 (20.45): Fenerbahçe - Liverpool

25 Kasım 2026 (23.00): Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

9 Aralık 2026 (23.00): LASK - Fenerbahçe

20 Ocak 2027 (20.45): Fenerbahçe - Villarreal

27 Ocak 2027 (23.00): Atletico Madrid - Fenerbahçe

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