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Spor Aston Villa deplasmanda güldü
Spor

Aston Villa deplasmanda güldü

Everton İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında sahasında Aston Villa ile karşılaştı. Maçı konuk takım 2-1 kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-02 05:13:00 -
Aston Villa deplasmanda güldü

İngiltere Premier Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Everton ile Aston Villa karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Watkins ve 80'de El-Ghazi attı. Everton'un tek golü ise 19'da Calvert-Lewin'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Everton 52 puanda kalırken, Aston Villa ise 48 puana yükseldi.

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