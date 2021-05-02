Aston Villa deplasmanda güldü
Everton İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında sahasında Aston Villa ile karşılaştı. Maçı konuk takım 2-1 kazandı.
İngiltere Premier Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Everton ile Aston Villa karşı karşıya geldi. 3 gol çıkan mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.
Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Watkins ve 80'de El-Ghazi attı. Everton'un tek golü ise 19'da Calvert-Lewin'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Everton 52 puanda kalırken, Aston Villa ise 48 puana yükseldi.