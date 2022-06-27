Astım hastaları yazın sıcak hava ve neme dikkat etmeli! Atakları arttırıyor!

Yazın artan nem miktarı allerjenlerin ortaya çıkmasına neden olur. Sıcak hava, ev tozu akar ve lif mantarlarının artışı astımın kontrolünü zorlaştırır. Bu nedenle astımlı hastaların yaz aylarında da tedavilerine, doktorların söylediği şekilde, devam etmesi ve kontrollerini aksatmamaları gerekir.

Sıcak ve nem astım ataklarını arttırıyor!

Son senelerde gündem olan küresel ısınma, polen taneciklerinin normal vaktinden daha önce ve daha uzun zaman aralığında atmosferde yer almasına neden oluyor, alerjen içeren yapıları sebebiyle astım hastalarını da olumsuz seyirde etkiliyor. Sıcak ve nemin astım ataklarını artırdığını belirten uzmanlar, nemli ve sıcak havaların olduğu zamanlarda astımı olan hastaların dış mekân aktivitelerinden mümkün olduğunca kaçınması tavsiye ediyor. Astım hastalarının bu dönemlerde dışarıda koşu gibi sporlar yapmaması, hava sıcaklığının en yüksek olduğu saat aralıklarında ise kapalı ve serin ortamlarda olmaları öneriliyor.

Yurt genelinde artış gösteren nemin ve sıcak havaların astımı olan hastalar açısından hayat kalitesini etkilediğini ve astım ataklarının artış göstermesine sebep oluyor. Astımı olan hastalar, klimalı bir ortamdaysa, bu klimaların polen filtreli klimalar olması gerektiğini konusunda uyarıda bulunuyor. Nemli ve sıcak havaların olduğu zamanlarda ise astımı olan hastaların dış mekân aktivitelerinden mümkün olduğunca kaçınması tavsiye ediliyor. Dışarıda koşu gibi sporlar yapmamaları, hava sıcaklığının en yüksek olduğu saat aralıklarında ise kapalı ve serin ortamlarda olmaları öneriliyor. Son senelerde gündem olan küresel ısınma, polen taneciklerinin normal vaktinden daha önce ve daha uzun zaman aralığında atmosferde yer almasına neden oluyor, alerjen içeren yapıları sebebiyle astım hastalarını da olumsuz seyirde etkiliyor.

Çocuk Alerjisi ve İmmünoloji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, sıcak ve nemin astım ataklarını tetiklediğini belirtiyor ve konuyu şu şekilde açılıyor: "Nemin hissedilmesi havanın ağırlaşmasına neden olur. Bu durum ise küf, polen, ev içi akarların çoğalmasına ve akciğere hapsolan maddelerin fazlalaşmasını beraberinde getirir. Öte yandan astım hastaları sıcak havalarda ısının artmasından kaynaklı olarak nefes almakta zorluk çeker ve bu durum solunum yolunda oluşacak astım semptomlarını tetikleyebilir. Duman, solunum yoluna ulaşan ve astım hastalığı üzerinde büyük etki gösteren ince partikül maddeler barındırmaktadır. Yaz aylarında yapılan kamp gibi açık hava etkinliklerinde yakılan kamp ateşleri, astım hastalarının dumana maruz kalma durumlarını yükseltir. Tüm bunlara ek olarak ozon faktörü, güneş ışığından kaynaklanan bir etmendir. Birtakım araştırmalar ozon seviyelerinin en uç noktaya ulaştıktan sonraki zamanlarda akciğeri körelttiğini ve astımı olan insanların dışında astımı olmayan insanlar üzerinde bile astım ataklarını alevlendiren etkisinin bulunduğunu ortaya koymuştur."

YAZ AYLARINDA ASTIMI NASIL KONTROL ALTINDA TUTABİLİRSİNİZ?

Prof. Dr. Ahmet Akçay, astım hastalarının atak geçirmesini önlemek için şu tavsiyelerde bulunuyor: "Astım ataklarının azaltılması adına astım ilaçlarının günlük ve düzenli olarak kullanılması gerekir. Akut astım semptomlarının giderilmesi adına reçetenin bir uzman tarafından yazılıp, tedavi öyküsünün kontrollü bir şekilde izlenmesini önemlidir. Yaz mevsiminde astım semptomlarınız bulunuyorsa, genel anlamda kontrol eylemlerinize katkı sağlayacak ilaç müdahalesi ya da gündelik rutinler, mevsimsel korunma pratiklerini oluşturmak açısından yardımcı olacaktır. Astım hastalığına dair korunma pratiğini içeren bir seyir oluşturulması, tetikleyici noktaların önlenmesi ve reçete edilen astım ilaçlarının düzenli alındığından emin olunması oldukça kritik noktalardır"

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